Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
Псковский клуб Nordman занял два первых места заключительного тура открытого клубного чемпионата по настольному теннису, который прошёл в Санкт-Петербурге вчера, 11 мая. Об этом сообщил руководитель клуба Юрий Сорокин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
Команды Nordman и Nordman-2 выиграли золото и серебро чемпионата.
В составе первый команды выступали Владимир Сидоренко, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Петр Федотов, Александр Волошин и Рамиль Мутыгуллин.
За вторую команду выступили Максим Гребнев, Денис Ивонин, Дмитрий Виноградов из Пскова, Сергей Фильчев, Иван Никулин и Иван Кондратьев.
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Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
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