Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису

Псковский клуб Nordman занял два первых места заключительного тура открытого клубного чемпионата по настольному теннису, который прошёл в Санкт-Петербурге вчера, 11 мая. Об этом сообщил руководитель клуба Юрий Сорокин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
    Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
    Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
    Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
    Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
    Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Команды Nordman и Nordman-2 выиграли золото и серебро чемпионата.

В составе первый команды выступали Владимир Сидоренко, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Петр Федотов, Александр Волошин и Рамиль Мутыгуллин.

За вторую команду выступили Максим Гребнев, Денис Ивонин, Дмитрий Виноградов из Пскова, Сергей Фильчев, Иван Никулин и Иван Кондратьев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 мая 2025

Мастер-класс с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой пройдёт в Пскове
12 мая 2025

Псковичка примет участие в командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи
12 мая 2025

Юношеское первенство СЗФО по волейболу стартовало в Пскове
12 мая 2025

Флаг великолукского вуза подняли на высоту почти 7,5 тысячи метров
12 мая 2025

Псковский Nordman занял два первых места заключительного тура клубного чемпионата по настольному теннису
12 мая 2025

Псковский футболист забил первый гол за «Динамо-Вологду» и помог команде выйти на первое место во Второй лиге
12 мая 2025

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле
12 мая 2025

Великолукская лучница участвует в молодёжном Кубке Европы в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...