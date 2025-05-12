Псковичам напомнили о налоговом вычете за ремонт в новостройке

13:04, 12 мая 2025, ПАИ

Псковичи, купившие жильё в новостройках без отделки, имеют право на налоговый вычет за расходы на ремонт. Об этом пишет news.ru со ссылкой на строительного эксперта, основателя и генерального директора компании «Главснаб» Фёдора Васильева.

Вычет распространяется на затраты, связанные с отделочными работами и приобретением материалов: плитка, обои, краска, ламинат, установка межкомнатных дверей, штукатурные и малярные работы, монтаж электропроводки и других инженерных систем. Важное условие, напоминает эксперт, – право на вычет должно быть зафиксировано в договоре купле-продажи.

Максимальный лимит имущественного вычета, с которого можно получить 13 % возврата налога, составляет два миллиона рублей на человека. Таким образом, супруги могут вернуть до 260 тысяч рублей каждый.

Для оформления вычета необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы и подать их через личный кабинет на сайте налоговой службы или в отделении.

Заявить налоговый вычет за ремонт можно не только в год покупки, но и за прошедшие три года после покупки квартиры.