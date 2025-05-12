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Общество

Спрос на озеленение и подготовку почвы в Пскове вырос в 2,5 раза – исследование

Интерес жителей к услугам по благоустройству и уходу за приусадебными участками значительно вырос в Пскове с наступлением дачного сезона. Спрос на услуги садоводов, озеленителей и специалистов по подготовке земли увеличился на 41 % в апреле по сравнению с мартом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

По сравнению с апрелем 2024 года спрос на благоустройство территорий вырос на 154 %. Особенно востребованной среди псковичей стала установка систем автоматического полива – количество заказов на эту услугу за месяц увеличилось на 146 %. Озеленение участков, включая посадку кустарников и деревьев, стало популярнее на 50 %.

В преддверии активных посадок резко вырос спрос на обработку почвы и органические удобрения: доставка навоза подорожала на 101 %, а услуги по перекапыванию земли – на 95 %. Также стало популярнее мульчирование почвы, спрос на который вырос на 99 %.

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