Выставка «Страна побед» работает в Русском музее в честь 80-летия Победы

11:37, 12 мая 2025, ПАИ

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка «Страна побед». Масштабный экспозиционный проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера, который является технологическим партнёром выставки.

Выставка рассказывает о полководцах, битвах и победах, отражая исторические события с древнейших времен до современности, представляя и боевые эпизоды, и будни тыла.

В экспозиции более 200 произведений из собрания Русского музея. Среди них картины Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Евгения Лансере, Александра Дейнеки, Михаила Авилова. Посетители смогут увидеть множество произведений из фондов музея, которые редко экспонируются и менее известные широкому кругу зрителей. Несколько произведений представлены после сложной реставрации, в том числе никогда ранее не экспонировавшееся полотно «Александр Невский поражает Ярла Биргера» XVIII века.

Интерактивные элементы и иммерсионные технологии от Сбера позволяют погрузиться в исторический контекст и понять влияние событий прошлого на современную культуру России.

На выставке представлены также иконы и пелены «Богоматерь Казанская», «Богоматерь Владимирская», «Богоматерь Тихвинская» XV–XIX веков, лаковая миниатюра Палеха и Холуя – их шкатулки можно увидеть в экспозиции.

Среди произведений, посвященных баталиям Петра I, выделяется масштабное полотно Александра Коцебу «Сражение русских со шведами при деревне Лесной 28 сентября 1708 года» (1870), созданное по императорскому заказу, и морская баталия Алексея Боголюбова «Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года».

Герои войны с Наполеоном увековечены в картинах Полидора Бабаева, Петра Заболотского, Алексея Кившенко. Зрители могут познакомиться и с выдающимся достижением русского медальерного искусства XIX века – созданной Федором Толстым серией с аллегорическими сценами на темы наполеоновских войн 1812–1814 годов.

Победы русского оружия в войнах XIX века на Кавказе и Балканах запечатлевали лучшие баталисты своего времени Василий Верещагин, Франц Рубо, Алексей Попов. Их шедевры тоже представлены на выставке.

События и герои Великой Отечественной войны предстают на картинах крупнейших советских живописцев. Одним из первых активно включился в художественную работу над военной темой Александр Дейнека, создавший полотно «Оборона Севастополя» (1942).

Также на выставке представлены картины «Партизанский отряд» (1942) Иосифа Серебряного и «Прорыв блокады. 18 января 1943 года» (1943) Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева. Широко представлена в экспозиции графика блокадных лет (Василий Власов, Василий Николаев).

Здесь же можно увидеть полотна Евгения Лансере («Мир», «Победа», оба – 1945). Победные салюты запечатлели Татьяна Маврина и Михаил Бобышов. Долгожданная мирная жизнь предстает на картинах Лидии Фроловой-Багреевой «Возвращение» (1948) и Андрея Мыльникова «На мирных полях» (1950).

В послевоенные годы появлялось множество произведений – воспоминаний о минувших военных испытаниях (Александр Самохвалов «Сталинградцы», 1947). Глубоким уважением к ветеранам, благодарностью за их ратный подвиг наполнены картины советских художников (Валентин Сидоров «День Победы», 1975; Евсей Моисеенко «Ветераны», 1978).

Специально к выставке Русский музей подготовил просветительскую онлайн-платформу «Страна Побед». Мультитач-столы, представленные в залах выставки, в цифровом формате познакомят гостей с письмами пионеров на фронт, фотографиями, утраченными и вновь обретенными произведениями искусства, видеороликами от музеев – членов Ассоциации художественных музеев России, находящихся в городах, попавших в ходе Великой Отечественной войны в зону вражеской оккупации, и другими свидетельствами прошлого. Отдельный раздел онлайн-платформы посвящен героям специальной военной операции, историям бойцов и рассказам людей о событиях, происходящих сегодня в нашей стране.

Впервые с помощью нейросетей Сбера – технологического партнера выставки – посетители получили возможность «вступить в диалог» с шедеврами искусства и прикоснуться к прошлому с помощью нейросетей GigaChat и Kandinsky. В залах представлены QR-коды, ведущие в телеграм-бот для генерации изображений, а кинозал на экспозиции стал большой иммерсивной площадкой, где можно будет увидеть изображения, созданные пользователями.

Выставка продлится до 7 июля.