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Общество

Медики из Псковской облбольницы провели приём в Великих Луках

В Великих Луках специалисты из псковского филиала Псковской областной клинической больницы провели приём пациентов, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: региональный комитет по здравоохранению

Ультразвуковые исследования органов брюшной полости, щитовидной железы и другие проводили заместитель главного врача по лечебной части псковского филиала Борис Андреев и врач УЗИ Елена Лажских. Приём пациентов вела врач-ревматолог Ольга Александрова.

«Такие выезды помогают решить проблему нехватки специалистов определённых профилей на местах и улучшить доступность для пациентов квалифицированной медицинской помощи», – отметил главный врач областной больницы Евгений Панферов.

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Медики из Псковской облбольницы провели приём в Великих Луках

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