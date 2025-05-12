Жители Усвятского и Пушкиногорского округов активнее всех голосуют за благоустройство территорий

14:39, 12 мая 2025, ПАИ

В Псковской области за три недели рейтингового голосования свой выбор в пользу общественных территорий для благоустройства сделали более 34,5 тысячи жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Активнее всех за благоустройство общественных пространств голосуют жители Усвятского и Пушкиногорского муниципальных округов. Там в голосовании приняли участие почти 1,1 тыс. и около 1,5 тыс. человек соответственно. «Это достаточно серьезный показатель, учитывая количество жителей этих муниципалитетов. Среди лидеров также Куньинский, Пыталовский, Бежаницкий и Палкинский округа», – уточнили в пресс-службе.

Жители региона по-прежнему активнее всего голосуют при помощи волонтеров программы, которые весь период голосования работают в муниципалитетах. Добровольцы уже помогли сделать выбор за ту или иную территорию более чем 21 тысяче человек.

В Пскове в рейтинговом голосовании лидирует сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. За преображение территории проголосовали больше 920 человек.

В Великих Луках лидером на 12 мая является сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Напротив этой позиции на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru – отметка о более 1,5 тыс. голосов.

В лидеры голосования среди территорий Островского муниципального округа вышли сразу две позиции: сквер напротив дома № 39 на улице К. Назаровой и дома № 24 на улице Больничной в городе Острове, а также пешеходная зона от улицы Спартака до улицы К. Либкнехта в Острове. За них отдано примерно равное количество голосов местных жителей – около 400.

Отметим, в регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий, минимум по две в каждом муниципалитете. Это на 30 больше, чем в прошлом году. Голосование за выбор территорий для благоустройства продлится по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно будет проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

По итогам проведения голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов. В ряде муниципалитетов победителей будет несколько. Всего отберут 30 территорий. Все они попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.