XVI Международные Александро-Невские чтения проходят в Пскове

15:19, 12 мая 2025, ПАИ

XV Международные Александро-Невские чтения на тему «Благоверный князь Александр Невский – верный защитник Отечества Российского во все времена» начались в Пскове сегодня, 12 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















К участникам с приветственным словом обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Личность Александра Невского объединяет представителей науки, культуры, образования, воинов и государственных деятелей. В этом году мы встречаемся в особое время – в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это позволяет нам глубже почувствовать преемственность поколений. Святой Александр Невский остался в нашей памяти как талантливый полководец и мудрый государственный деятель, дипломат и глубоко церковный человек», – отметил митрополит.

Он также вручил архиерейские грамоты настоятелю храма Александра Невского в Пскове Олегу Тэору и всем тем, кто оказывал помощь в организации чтений.

Участники чтений поднимут темы духовного подвига и культурного служения исторической правде, защите границ, смысла Отечества и патриотизма, опирающегося не на ненависть, а на любовь к Родине и ближнему, добавил он.

«Александро-Невские чтения представляют собой большой вклад в изучение истории и роли Александра Невского в становлении и развитии Российского государства. Его образ героя дорог каждому русскому человеку, любящему свою Родину. Обращаясь к его наследию, мы оказываем положительное влияние на многие аспекты общественной и культурной жизни России», – сказал вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих.

Сегодня доклады зачитают епископ Кронштадтский Вениамин, доктор исторических наук и профессор факультета политологии МГУ Сергей Перевезенцев, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран и другие учёные, исследователи, преподаватели и педагоги из регионов России, Белоруссии и Эстонии.

Первый день XVI Александро-Невских чтений завершит праздничный концерт заслуженного артиста России Яна Осина и хора храма Александра Невского в сопровождении военного духового оркестра.

Работу Международных Александро-Невских чтений представят в рамках 16 секций: «Современные герои России в лицах», «Александр Невский в историях государства Российского», «Образ святого Александра Невского, защитника земли Русской, в патриотическом и духовно-нравственном воспитании дошкольников», «Александр Невский: историческая память народа», «Александр Невский: разговор о важном», «Александр Невский: о мужестве, вере и Родине», «Александр Невский: историческая память и современные исследования», «Вклад монахов-фронтовиков Псково-Печерского монастыря в Великую Победу», «Герои Великой Отечественной войны», «Александр Невский в истории России», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Александр Невский: полководец, дипломат, государственный деятель», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Имя и образ Александра Невского в годы Великой Отечественной войны», «На страже Отечества: князь Александр Невский и его наследники – защитники России», «Пастырское сопровождение (окормление) участников СВО и членов их семей».

Подведение итогов чтений состоится в онлайн-формате во второй день мероприятия в 17:00.

Напомним, что мероприятие будет проходить 12 и 13 мая. Его организует приход храма Александра Невского в Пскове, а также Псковская митрополия совместно с правительством области и администрацией города, региональными комитетами по образованию и культуре, управлением культуры администрации Пскова, ПсковГУ и филиалом Университета ФСИН России.