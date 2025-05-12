Страховка не покрыла: почти полмиллиона рублей взыскали с виновника ДТП в Великих Луках

20:20, 12 мая 2025, ПАИ

Гражданское дело о взыскании материального ущерба, причинённого в результате ДТП, рассмотрели в Великолукском районном суде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Водитель перед началом движения не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю, и машины столкнулись. Авария произошла 8 ноября прошлого года. В результате ДТП машину отбросило в сторону стоявшего рядом автомобиля, который принадлежит истице. У машины выявили технические повреждения.

Страховая компания выплатила истице возмещение за повреждённый автомобиль, но выплата по договору ОСАГО не покрыла ущерб целиком. Потерпевшая обратилась в суд с требованиями к зачинщику ДТП.

В отношении мужчины вынесли постановление по делу об административном правонарушении и привлекли его к ответственности. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с виновника ДТП в счёт возмещения материального ущерба 485 400 рублей, а также сумму расходов на оплату независимого оценщика, услуг представителя и государственную пошлину.