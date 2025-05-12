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Общество

Памятную доску писателю Иосифу Будылину открыли в Пушкинских Горах

Памятную доску открыли пушкинисту, писателю и музееведу Иосифу Будылину на доме в Пушкинских Горах, где он прожил с 1986 по 2023 год. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Памятная доска писателю и пушкинисту. Фото здесь и далее из Telegram-канала Оксаны Филипповой

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года, в год Великой Победы, а в день Победы в 2023 году скончался после тяжёлой болезни.

  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Открытие памятной доски в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой

Ещё в 1970-е годы Иосиф Будылин начал водить экскурсии по музею «Михайловское» после курсов экскурсоводов в Ленинграде. Его книги «Деревенский Пушкин», «Лето в Михайловском», «Пушкинский заповедник в художественной литературе» и другие до сих пор востребованы читателями, отметила Оксана Филиппова.

На открытии памятной доски выступили родные, друзья и бывшие коллеги писателя.

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