Памятную доску писателю Иосифу Будылину открыли в Пушкинских Горах

17:22, 12 мая 2025, ПАИ

Памятную доску открыли пушкинисту, писателю и музееведу Иосифу Будылину на доме в Пушкинских Горах, где он прожил с 1986 по 2023 год. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года, в год Великой Победы, а в день Победы в 2023 году скончался после тяжёлой болезни.



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой











Ещё в 1970-е годы Иосиф Будылин начал водить экскурсии по музею «Михайловское» после курсов экскурсоводов в Ленинграде. Его книги «Деревенский Пушкин», «Лето в Михайловском», «Пушкинский заповедник в художественной литературе» и другие до сих пор востребованы читателями, отметила Оксана Филиппова.

На открытии памятной доски выступили родные, друзья и бывшие коллеги писателя.