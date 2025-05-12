Жительница Себежа поблагодарила пыталовскую полицию за помощь

16:30, 12 мая 2025, ПАИ

Жительница Себежа поблагодарила пыталовскую полицию за помощь, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В адрес начальника Управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова поступила благодарность от жительницы города Себежа, которая выразила признательность сотрудникам отделения МВД России «Пыталовское» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.

Себежанка везла пассажира в одну из деревень Пыталовского района и столкнулась с неожиданными трудностями. Доверившись навигатору, она оказалась на заброшенной дороге, где автомобиль застрял в грязи. В темноте женщина не смогла выбраться сама, поэтому обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники пыталовской полиции, а именно начальник отделения УУП и ПДН капитан полиции Ольга Волчок, инспектор ДПС Госавтоинспекции младший сержант полиции Александр Баринов и оперативный дежурный ДЧ лейтенант полиции Андрей Журин, помогли определить местонахождение автомобиля и выехали на место происшествия. Они успешно извлекли автомобиль из дорожного плена, сопроводили женщину до ближайшей заправки и помогли построить правильный маршрут до пункта назначения.

«Сотрудники проявили настоящую человечность и профессионализм. Они сделали для нас всё возможное и даже больше. Огромное спасибо им за помощь в трудную минуту!» – отметила жительница Себежа в своем обращении.