Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Себежа поблагодарила пыталовскую полицию за помощь

Жительница Себежа поблагодарила пыталовскую полицию за помощь, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В адрес начальника Управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова поступила благодарность от жительницы города Себежа, которая выразила признательность сотрудникам отделения МВД России «Пыталовское» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.

Себежанка везла пассажира в одну из деревень Пыталовского района и столкнулась с неожиданными трудностями. Доверившись навигатору, она оказалась на заброшенной дороге, где автомобиль застрял в грязи. В темноте женщина не смогла выбраться сама, поэтому обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники пыталовской полиции, а именно начальник отделения УУП и ПДН капитан полиции Ольга Волчок, инспектор ДПС Госавтоинспекции младший сержант полиции Александр Баринов и оперативный дежурный ДЧ лейтенант полиции Андрей Журин, помогли определить местонахождение автомобиля и выехали на место происшествия. Они успешно извлекли автомобиль из дорожного плена, сопроводили женщину до ближайшей заправки и помогли построить правильный маршрут до пункта назначения.

«Сотрудники проявили настоящую человечность и профессионализм. Они сделали для нас всё возможное и даже больше. Огромное спасибо им за помощь в трудную минуту!» – отметила жительница Себежа в своем обращении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 мая 2025

До 18 мая продлили отопительный сезон в Псковском районе
12 мая 2025

Новая мебель появилась в ФАПах Великолукского района
12 мая 2025

Схема движения автобуса №6 изменится в Пскове с 13 по 14 мая
12 мая 2025

С 15 мая на нескольких улицах Пскова ограничат движение транспорта
12 мая 2025

Псковская область попала в циклоническую депрессию
12 мая 2025

Сенатор Алексей Наумец провёл личный приём граждан в Пскове
12 мая 2025

Скончался клирик Троицкого собора Антоний
12 мая 2025

Региональный этап «Зарницы 2.0» стартовал в Великих Луках

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...