Подрядчика ищут для ремонта Невельской больницы

17:38, 12 мая 2025, ПАИ

Подрядчика ищут для проведения ремонтно-реставрационных работ в главном корпусе Невельской районной больницы, которая находится в здании земской больницы 1915 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по закупкам Псковской области.

До 30 ноября подрядчик должен выполнить корректировку существующей проектно-сметной документации, а затем заменить воздуховоды, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также выполнить электромонтажные и общестроительные работы.

Максимальная цена контракта составляет 27,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.