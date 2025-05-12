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Общество

Подрядчика ищут для ремонта Невельской больницы

Подрядчика ищут для проведения ремонтно-реставрационных работ в главном корпусе Невельской районной больницы, которая находится в здании земской больницы 1915 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по закупкам Псковской области.

До 30 ноября подрядчик должен выполнить корректировку существующей проектно-сметной документации, а затем заменить воздуховоды, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также выполнить электромонтажные и общестроительные работы.

Максимальная цена контракта составляет 27,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.

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