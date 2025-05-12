Псковская область принимает участие в программе «Мама-предприниматель»

16:54, 12 мая 2025, ПАИ

В этом году программа по поддержке женского бизнеса «Мама-предприниматель» пройдет в 68 регионах страны, в том числе в Псковской области. Регион прошел отбор Минэкономразвития России. Программа входит в перечень инструментов федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Региональный этап состоится в период с 23 по 27 июня. Прием заявок идёт на сайте мамапредприниматель.рф до 14 июня.

Программа состоит из нескольких этапов. Этап подачи заявки уже предполагает первичную проработку идеи: вопросы раскрывают ключевые аспекты создания и развития бизнеса. На региональном этапе участницы в очном формате проходят уникальную тренинговую программу сертифицированных тренеров центров «Мой бизнес». За неделю интенсивного курса мамы-предприниматели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом успешных предпринимателей и получают индивидуальные консультации от экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои проекты, и самые перспективные получают гранты на развитие в размере 150 тыс. рублей.

В этом году программа претерпела ряд изменений. При отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики, предусмотрены специальные треки по развитию бизнеса в исторически значимых регионах.

Дополнительно к основной части ряд регионов проводит отдельные треки: «Мама на селе» для поддержки предпринимательниц, развивающих проекты в сельской местности, «Многодетная мама» для поддержки многодетных женщин в их предпринимательских начинаниях и другие. Также проводятся федеральные тематические треки, например «Мама в туризме».

Следующий шаг – федеральный этап, который состоится в Москве. 25 лучших проектов региональных и спецэтапов отбирает экспертное жюри, куда входят представители федеральной власти, институтов развития, банков, фондов. Участницы получают возможность пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за гранты в размере одного миллиона, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие – наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития (до года с даты регистрации).

Реализацию программы поддерживают компании крупного бизнеса, а также общественные организации и фонды. Генеральным партнером программы в этом году выступает компания «Мое дело», которая помогает малому и среднему бизнесу с бухгалтерией.