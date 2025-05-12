Новые меры соцподдержки материнства и детства в Псковской области: кто и как получает

17:34, 12 мая 2025, ПАИ

Новые меры социальной поддержки материнства и детства действуют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Дополнительные меры поддержки действуют с января. Первое – это компенсация стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования одного из детей многодетной семьи.

Право на получение компенсации имеют многодетные семьи, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории Псковской области. Семья должна иметь трёх и более детей, совместно проживающих с родителями или одним из них, до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или возраста 23 лет. Он должен обучаться очно в учебных заведениях региона.

Компенсация стоимости обучения предоставляется однократно, начиная с 1 января. Она начисляется в размере 100 % стоимости за весь период обучения при условии оплаты после 1 января этого года.

Основные условия получения компенсации обучения:

статус многодетной семьи;

оплата очного обучения после 1 января 2025 года;

обучение в образовательных организациях Псковской области.

Вторая мера поддержки – единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье. Право на получение этой выплаты имеет молодая семья, возраст каждого из супругов которой не превышает 35 лет включительно. Родители ребёнка также должны иметь гражданство РФ и проживать в населённых пунктах, находящихся на сельской территории Псковской области. К ним относятся те территории, которые расположены в границах муниципальных округов или муниципальных районов региона.

Основные условия получения 300 тысяч рублей:

гражданство РФ;

возраст супругов – до 35 лет включительно;

рождение третьего или последующего ребёнка после 1 января 2025 года;

прописка на территории Псковской области (за исключением Пскова и Великих Лук).

Ещё одна мера соцподдержки – единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Единовременная выплата предоставляется беременной женщине после 1 января 2025 года, если обращение за единовременной выплатой последовало не ранее месяца установления беременности сроком 12 недель и не позднее месяца родов включительно.

Основные условия получения 100 тысяч рублей:

гражданство РФ;

беременность;

обучение по очной форме.

Заявления на эти меры социальной поддержки можно подать в учреждения социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.