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Общество

Новые меры соцподдержки материнства и детства в Псковской области: кто и как получает

Новые меры социальной поддержки материнства и детства действуют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Дополнительные меры поддержки действуют с января. Первое – это компенсация стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования одного из детей многодетной семьи.

Право на получение компенсации имеют многодетные семьи, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории Псковской области. Семья должна иметь трёх и более детей, совместно проживающих с родителями или одним из них, до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или возраста 23 лет. Он должен обучаться очно в учебных заведениях региона.

Компенсация стоимости обучения предоставляется однократно, начиная с 1 января. Она начисляется в размере 100 % стоимости за весь период обучения при условии оплаты после 1 января этого года.

Основные условия получения компенсации обучения:

  • статус многодетной семьи;
  • оплата очного обучения после 1 января 2025 года;
  • обучение в образовательных организациях Псковской области.

Вторая мера поддержки – единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье. Право на получение этой выплаты имеет молодая семья, возраст каждого из супругов которой не превышает 35 лет включительно. Родители ребёнка также должны иметь гражданство РФ и проживать в населённых пунктах, находящихся на сельской территории Псковской области. К ним относятся те территории, которые расположены в границах муниципальных округов или муниципальных районов региона.

Основные условия получения 300 тысяч рублей:

  • гражданство РФ;
  • возраст супругов – до 35 лет включительно;
  • рождение третьего или последующего ребёнка после 1 января 2025 года;
  • прописка на территории Псковской области (за исключением Пскова и Великих Лук).

Ещё одна мера соцподдержки – единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Единовременная выплата предоставляется беременной женщине после 1 января 2025 года, если обращение за единовременной выплатой последовало не ранее месяца установления беременности сроком 12 недель и не позднее месяца родов включительно.

Основные условия получения 100 тысяч рублей:

  • гражданство РФ;
  • беременность;
  • обучение по очной форме.

Заявления на эти меры социальной поддержки можно подать в учреждения социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.

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