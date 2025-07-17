ФАС настаивает на пересчёте для пассажиров «Азимута» размера сбора при отказе от билетов
ФАС России выдала предостережение авиакомпании «Азимут» из-за разницы в цене билетов при возврате и обмене, защитив тем самым интересы её пассажиров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным антимонопольной службы, перевозчик установил разный размер сбора за возврат и обмен авиабилетов. До вылета плата составляла четыре тысячи рублей, а после вылета – восемь тысяч рублей.
При этом для того, чтобы взимать разную плату за одно и то же действие, сбор должен быть экономически оправдан и соразмерен фактическим расходам.
Обнаружив в действиях авиакомпании признаки нарушения закона о защите конкуренции, ведомство выдало ей предупреждение.
Теперь перевозчик должен рассчитать и утвердить размер сбора за отказ и обмен от авиабилета независимо от факта вылета самолёта.
Напомним, что компания «Азимут» является основным авиаперевозчиком в Пскове.
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ФАС настаивает на пересчёте для пассажиров «Азимута» размера сбора при отказе от билетов
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