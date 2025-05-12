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Общество

Сенатор Алексей Наумец провёл личный приём граждан в Пскове

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец провёл личный приём граждан в Пскове сегодня, 12 мая.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

За помощью и консультацией к сенатору обратилось 20 жителей региона. В ходе встречи были затронуты самые разные вопросы, от жилищных проблем до социальных выплат и поддержки семей с детьми. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с установлением статуса военнослужащих, с предоставлением льгот, с оформлением документов.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

Алексей Наумец отметил, что каждый обратившийся получил подробную консультацию и по всем обращениям будут даны необходимые поручения профильным ведомствам.

«То, что я могу сделать, обязательно сделаю и помогу решить возникшие проблемы», – подчеркнул сенатор.

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