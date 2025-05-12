Более 35 млн рублей выделили на ремонт восьми дорог в районах Псковской области

20:02, 12 мая 2025, ПАИ

Более 35 миллионов рублей выделили на ремонт восьми дорог в Красногородском, Псковском и Порховском районах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Красногородском районе предполагается провести текущий ремонт улицы Чапаева в Красногородске и улицы Молодёжной в деревне Мыза. Всего на эти работы выделили более 13 миллионов рублей из муниципального бюджета. Выполнить работы подрядчик обязан до 30 июня 2026 года.

Также автомобильные дороги общего пользования отремонтируют в Карамышевской волости Псковского района. Ремонт коснётся дороги от деревни Подборовье-1 до деревни Биркино, от дороги Евахново – Мелётово – Трубниково до дороги Везки – Талец – Закаменье – Ерёхино, дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи до дороги Жуброво – Горки – Добрый Клин, от ж/д переезда до дороги Глазачи – Чухонское Загорье – Быстроникольское, а также от дороги Быстроникольское – Черская до деревни Корешниково. Из муниципального бюджета на эти работы выделили более 14,7 миллиона рублей. Выполнить работы необходимо до конца этого года.

Кроме того, в Порховском районе капитально отремонтируют региональную дорогу Порхов – Успенье, а также выполнят устройство недостающей автобусной остановки в деревне Логовино. Для этих работ предусмотрено финансирование в размере почти 7,3 млн рублей.