Как быстро и выгодно продать автомобиль, рассказал эксперт

20:10, 12 мая 2025, ПАИ

Продажа автомобиля – комплексный процесс, который требует правильной подготовки и активной работы с покупателями. Первый шаг – привести автомобиль в порядок, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

По словам руководителя по развитию опыта частных пользователей в «Авито Авто» Анастасии Докучаевой, для того чтобы ускорить продажу и получить выгодную цену, важно устранить видимые недостатки кузова и салона: подкрасить сколы, убрать ржавчину, заменить сломанные детали, отполировать фары. Чистая и ухоженная машина вызывает больше доверия и привлекает покупателей, подчеркнула она.

Фотографии – первое, что видит покупатель. Необходимо сфотографировать автомобиль при мягком естественном освещении на нейтральном фоне, сделать пять – семь фото экстерьера с разных ракурсов и столько же – салона, выделяя уникальные детали. Видео с показом машины в движении и комментариями по поводу состояния значительно увеличит интерес к объявлению.

Дополнительно можно снять короткое видео на несколько минут. В кадре можно показать автомобиль в движении и прокомментировать его состояние. Такие публикации вызывают доверие и получают больше просмотров. Кроме того, необходимо описать преимущества автомобиля, его техническое состояние, комплектацию, историю обслуживания и количество владельцев. Следует избегать шаблонных фраз, необходимо быть честным и информативным, добавила эксперт.

Необходимо регулярно менять титульное фото и добавлять новые кадры, чтобы объявление не теряло актуальность. Если откликов мало, следует пересмотреть цену с учётом похожих предложений на рынке, отметила Анастасия Докучаева.

Также можно воспользоваться инструментами продвижения своего товара. На звонки и сообщения нужно отвечать, не стоит бояться инициировать переписку с заинтересованными пользователями. Часто именно внимательное общение помогает закрыть сделку, заключила эксперт.