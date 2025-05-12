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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады по баскетболу Наталья Водопьянова проведёт мастер-класс в Великих Луках

Двукратный призёр Олимпийских игр по баскетболу Наталья Водопьянова и бронзовый призёр чемпионата Словении, серебряный призёр чемпионата Испании Наталья Меркулова проведут мастер-класс в Великих Луках 18 мая. Об этом сообщается в группе Федерации баскетбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Титулованные спортсменки приедут в Великие Луки в рамках международного проекта «Её мир, её правила», возглавляемого «ФИБА Европа».

В завершение мероприятия участники смогут пообщаться с известными баскетболистками, задать интересующие вопросы, получить автографы и фотографии. Начало в 13:00 в спорткомплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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