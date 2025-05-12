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Общество

С 15 мая на нескольких улицах Пскова ограничат движение транспорта

В связи с проведением дорожных работ на нескольких улицах Пскова будет ограничено движение транспорта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

С 15 по 23 мая с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса.

Кроме того, с 15 мая по 15 июня с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Максима Горького в районе дома № 14/6.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации.

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