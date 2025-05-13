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Общество

Депутат Госдумы предложил обновить 100-рублёвую банкноту с учётом новых регионов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») предлагает обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учётом воссоединённых с РФ регионов. Об этом пишет РИА Новости.

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», – сказано в его обращении к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.

Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов России: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

«Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат», – отметил депутат.

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