Псковское УФАС оштрафовало компанию на миллион рублей

09:49, 13 мая 2025, ПАИ

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовали на один миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 11 договорам о техприсоединении домовладений к электросетям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

Компания должна была выполнить подключение объектов по договорам, но в сроки, указанные в договорах, не сделала этого.

Так как ПАО «Россети» – монополист на энергетическом рынке, возможности подключить электричество в другой компании у граждан нет, поэтому УФАС установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан, уточнили в пресс-службе.