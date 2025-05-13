Псковское УФАС признало жалобу Росгвардии необоснованной

10:25, 13 мая 2025, ПАИ

Жалоба ФГУП «Охрана» Росгвардии о проведении электронного аукциона на оказание услуг по круглосуточной охране территории и объектов автомобильного пункта пропуска «Брунишево» признана необоснованной, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского УФАС.

Предприятие направило жалобу из-за включения в закупочную документацию требования о наличии лицензии на частную охранную деятельность. Заявитель обосновал это тем, что охрану зданий и прилегающих территорий АПП «Брунишево», относящихся к Росгранстрою, должны осуществлять не частные организации, а государственные структуры. Это обусловлено тем, что учреждение относится к ведению Министерства транспорта России, а охраняемые объекты не подлежат охране частными структурами, согласно действующему законодательству.

В свою очередь заказчик отметил, что государственные и муниципальные казенные учреждения не входят в структуры органов государственной власти и органов местного самоуправления. Заказчик указал также на то, что работники Росгранстроя не являются госслужащими. Кроме того, подлежащее охране имущество не входит в пределы действующего пункта пропуска АПП «Брунишево», не передано государственным контрольным органам по приказу Росграницы, на указанной территории государственный контроль не осуществляется.

По результатам рассмотрения жалобы комиссия Псковского УФАС России признала жалобу ФГУП «Охрана» Росгвардии необоснованной.

Напомним, что ФГУП «Охрана» Росгвардии – федеральное государственное унитарное предприятие, со статусом стратегического, находящееся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, имеющее в своей структуре военизированные и сторожевые подразделения.