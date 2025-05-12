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Происшествия

Условные и реальный сроки получили организаторы незаконной трудовой миграции в Псковской области

Условные и реальный сроки получили организаторы незаконной трудовой миграции в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Житель Москвы, житель Тверской области и гражданин Таджикистана осуждены за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Они организовали в Печорах незаконное пребывание и трудовую деятельность граждан Таджикистана.

Суд признал мужчин виновными в совершении указанных преступлений. Москвич получил два года условно, житель соседнего региона – полтора года условно, гражданин Таджикистана – один год и два месяца в колонии общего режима.

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