Условные и реальный сроки получили организаторы незаконной трудовой миграции в Псковской области

10:45, 13 мая 2025, ПАИ

Условные и реальный сроки получили организаторы незаконной трудовой миграции в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Житель Москвы, житель Тверской области и гражданин Таджикистана осуждены за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Они организовали в Печорах незаконное пребывание и трудовую деятельность граждан Таджикистана.

Суд признал мужчин виновными в совершении указанных преступлений. Москвич получил два года условно, житель соседнего региона – полтора года условно, гражданин Таджикистана – один год и два месяца в колонии общего режима.