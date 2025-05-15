Путин одобрил отчисления в поддержку российской анимации
Президент РФ Владимир Путин поручил направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов.
10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.
Ранее с такой инициативой к президенту обратилась председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
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