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Общество

Путин одобрил отчисления в поддержку российской анимации

Президент РФ Владимир Путин поручил направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов.

10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Ранее с такой инициативой к президенту обратилась председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

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