Московский тренер предложил недовольным футболистам уехать в Великие Луки

13:27, 13 мая 2025, ПАИ

Главный тренер «Космоса» из Долгопрудного Андрей Прошин предложил своим футболистам отправиться в великолукский клуб «Луки-Энергия», если им не нравится в своей команде. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

В седьмом туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» «Космос» дома подарил первые очки новичку турнира «Череповцу», сыграв вничью – 1:1. Главный тренер команды Прошин остался недоволен игрой своих подопечных. «Каждому из них нужно подумать, что они в этой жизни хотят. Если они хотят в футбол играть, то они должны посвятиться ему всё своё свободное время и всю свою энергию. Мы должны быть заражены одной целью, – сказал он. – С таким отношением мы не сдвинемся с мёртвой точки. Значит, дотянем до летнего трансферного окна и распрощаемся с половиной команды. Если они думают, что здесь у них плохо, пусть поедут в «Луки-Энергию» или во Владимир и посмотрят, как там играть. Все условия для них созданы, чтобы они прогрессировали и росли».

По итогам семи туров «Луки-Энергия» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда недавно потерпела первое поражение в новом сезоне, уступив дома петербургской «Звезде» – 1:2. «Космос» же пока занимает десятое место в этом же чемпионате. Очная встреча этих команд пройдёт 22 июня на стадионе «Экспресс».

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