Посвящённый Дню защиты детей забег пройдёт в Пскове 1 июня

14:05, 13 мая 2025, ПАИ

Забег «Мы – чемпионы», посвящённый Международному дню защиты детей, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.

В соревнованиях примут участие дети 2018–2022 годов рождения. Девочки и мальчики 2018–2020 годов рождения пробегут 400 метров, а младшие – 200 метров.

Начало мероприятия в 10:00. Первый старт в 11:00. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 16 мая.

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