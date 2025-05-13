Специалисты соберутся в Пскове для обсуждения современных инфекционных болезней

14:44, 13 мая 2025, ПАИ

XXVI Научно-практическая конференция «Социально значимые, редкие и широко распространённые инфекционные болезни» пройдёт на площадке учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ 14-15 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Программой мероприятия запланированы пленарное заседание «Инфекционные болезни в XXI веке: вызовы и реагирование», а также работа секций «Инфекционные болезни в практике врача-педиатра», «Социально значимые инфекционные болезни в эпоху программ элиминации», «Инновации в диагностике и терапии инфекционных заболеваний», «Итоги респираторного сезона 2024-2025 годов».

Организаторами встречи выступили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, комитет по здравоохранению Псковской области, Псковская областная инфекционная клиническая больница, Общественная палата Псковской области, ПсковГУ, Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада.

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.