Великолучанин стал чемпионом России по панкратиону

15:43, 13 мая 2025, ПАИ

Великолучанин, воспитанник клуба «Центурион» Кирилл Коротков выиграл в чемпионате России по традиционному панкратиону, который проходит в Сочи. Об этом сообщается в группе клуба единоборств в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях участвуют 111 спортсменов из 31 команды страны.

Кирилл Коротков выиграл золото в весе до 62 килограммов. На пути к чемпионству великолучанин выиграл у Гагика Карпетяна из Краснодарского края, Вагифа Мамедханлы из Иркутской области, Асхаба Султанова из Санкт-Петербурга и Александра Кобыленкова из Кемеровской области.

По итогам состязаний Кирилл Коротков выполнил норматив на звание мастера спорта России.

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