Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин стал чемпионом России по панкратиону

Великолучанин, воспитанник клуба «Центурион» Кирилл Коротков выиграл в чемпионате России по традиционному панкратиону, который проходит в Сочи. Об этом сообщается в группе клуба единоборств в соцсети «ВКонтакте».

Фото: спортивный клуб «Центурион»

Всего в соревнованиях участвуют 111 спортсменов из 31 команды страны.

Кирилл Коротков выиграл золото в весе до 62 килограммов. На пути к чемпионству великолучанин выиграл у Гагика Карпетяна из Краснодарского края, Вагифа Мамедханлы из Иркутской области, Асхаба Султанова из Санкт-Петербурга и Александра Кобыленкова из Кемеровской области.

По итогам состязаний Кирилл Коротков выполнил норматив на звание мастера спорта России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

Подведены итоги псковского Кубка 80-летия Победы
13 мая 2025

Великолучанин стал чемпионом России по панкратиону
13 мая 2025

Польша не пустила: псковичи в составе юношеской сборной России по гребле не поедут на первенство Европы
13 мая 2025

Посвящённый Дню защиты детей забег пройдёт в Пскове 1 июня
13 мая 2025

Московский тренер предложил недовольным футболистам уехать в Великие Луки
13 мая 2025

Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
13 мая 2025

Кубок Пскова и муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут на Великой
13 мая 2025

Финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу стартует 17 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...