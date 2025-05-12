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Происшествия

Псковская компания фигурирует в деле о взятке при строительстве в Петербурге

Псковская компания фигурирует в деле о взятке при строительстве в Санкт-Петербурге. Как сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ, Петроградский суд вынес приговор начальнику филиала Строительного управления по Ленинградскому военному округу Военно-строительной компании Дамиру Гильфанову. Он признан виновным в получении взятки в миллион рублей при выполнении госконтракта.

В 2021 году между госзаказчиком и «ТехноИнвестПсков» был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Контролировать работы должен был Гильфанов.

В августе 2022 года Гильфанов получил от «ТехноИнвестПсков» миллион рублей за подписание актов приемки. Как уточняет «Фонтанка», деньги передавались двумя траншами: полмиллиона коммерсант упаковал в коробку и передал через знакомого в Пскове, оставшуюся половину привез сын. Оба якобы не знали о том, что и кому передают.

Суд назначил Гильфанову наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более 6 млн рублей.

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