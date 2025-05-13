Псковские археологи начали сезон на раскопках в Гдове

15:56, 13 мая 2025, ПАИ

Археологический центр Псковской области получил открытый лист на определение границ территории достопримечательного места «Городище – место основания Гдова». Кроме того, сотрудники центра приступили к археологическим работам в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Гдовская крепость, или Гдовский кремль, – каменное оборонительное укрепление XV–XVIII в. Первое описание крепости Гдова составил И. Д. Годовиков в 1880 года. В 1958 году статью крепостным сооружениям Гдова посвятил В. В. Косточкин «Кремль древнего Гдова (Из истории псковского оборонного зодчества)». В июле 1978 г. изучение крепости продолжил Анатолий Кирпичников. Он исследовал башни, ворота и два захаба. Это были первые археологические раскопки на территории крепости.

Из письменных источников известно, что Гдовская крепость возведена в ноябре 1431 г. С приступной (наиболее уязвимой) стороны она была каменная, с других сторон – деревянная. Со временем деревянные укрепления заменили на каменные. Стены достигали высоты 5,5–8 м, а шириной были 3,5–5 м.

Крепость Гдова в плане представляет черырехугольник. Она расположена на невысоком холме левого берега р. Гдовки. Река прикрывала северо-западные подступы к крепости. Ручей Старица защищал её с юго-западной стороны. С юго-востока жители крепости устроили глубокий ров, заполненный водой.

Из данным археологических исследований Анатолия Кирпичникова следует, что после сооружения крепости, примерно в середине XV в, к ней был пристроен Псковский и Кушельский захабы, которые затрудняли подход неприятеля к воротам. В конце XV в. Псковский захаб был перестроен.

В XV–XVII веках крепость неоднократно подвергалась нападениям. В Смутное время (начало XVII в.) была захвачена шведами, но позже возвращена России. В XVIII веке утратила военное значение и постепенно пришла в упадок.

Во время Великой Отечественной войны немцами была взорвана часть стен.

В настоящее время в руинированном состоянии сохранились три стены: юго-западная, юго-восточная и северо-восточная. На месте разрушенных башен, ворот и по углам стен видны земляные холмы. Они были сооружены во второй половине XIX в. при устройстве парка на территории крепости.

