«В чем провинился пеликан?»: владелец экзотических животных прокомментировал запрет на их содержание в домах

16:30, 13 мая 2025, ПАИ

Запрет на содержание экзотических животных в домах прокомментировал директор экопарка «Зооград» Андрей Голощапов.

«Ядовитые пауки, змеи, большие кошки - еще куда ни шло, но страус, который является сельскохозяйственной птицей во всем мире, пеликан… В чем провинились пеликаны? Раньше они тоже были одомашненными. В некоторых зоопарках они просто ходят по территориям, совершенно безопасны. Из каких соображений разрабатываются такие распоряжения, непонятно», - поделился он мнением в беседе с корреспондентом ПАИ.

По словам Андрея Голощапова, если человек заводит экзотическое животное, то старается создать ему все необходимые условия. «Нельзя говорить, что «животному плохо, на воле ему лучше». На воле тоже не лучше - они там между собой дерутся за участки, спасаются от охотников, от хищников. Поэтому я не сторонник того, чтобы говорить, что в неволе им плохо. Есть же разные неволи, например в квартире может быть тесновато, но у многих людей есть большие участки за городом», - пояснил он.

По мнению собеседника ПАИ, остается неясным, как определяются виды животных, которые попадут под запрет. «Попугаи не опасны, но они так кричат, что через несколько этажей слышно. Это тоже представляет опасность для человеческой психики. Есть же люди, которые работают до ночи, приходят домой, им нужно спать, а птицы будут мешать своими криками. Или, например, лису нельзя держать, а песца можно. Чем песец от лисы отличается? Цветом шубы если только, а так они же ближайшие родственники», - сказал Андрей Голощапов.

Напомним, сегодня был утверждён список животных, которых будет запрещено в России содержать в домах. Под запрет попали более 120 разновидностей экзотических животных.