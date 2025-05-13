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Спорт

Подведены итоги псковского Кубка 80-летия Победы

Подведены итоги псковского Кубка 80-летия Победы, игры которого прошли в Ледовом дворце Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

  • Подведены итоги псковского «Кубка 80-летия Победы»
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Подведены итоги псковского «Кубка 80-летия Победы»
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Подведены итоги псковского «Кубка 80-летия Победы»
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Подведены итоги псковского «Кубка 80-летия Победы»
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Подведены итоги псковского «Кубка 80-летия Победы»
    Фото: Федерация хоккея Псковской области

В соревнованиях дивизиона «СПбХЛ» приняли участие команды «КПК Кнауф», «Сборная СПбХЛ», «Космос», «Родина», «Аванта-Псков» и «Ижорский батальон».

По итогам группового этапа борьбу за Большой кубок продолжили три команды. В результате «Аванта-Псков» обыграла «Родину» – 4:1 и переиграла «КПК Кнауф» – 8:1, став победителем соревнований. «Родина» из Псковского района заняла второе место, выиграв у «КПК Кнауф» – 4:3. Обладателем Малого кубка стала «Сборная СПбХЛ».

Отметим, что в Кубке Победы в дивизионе «НХЛ 40+» первенствовала команда «Красный город» из Красногородска. Серебряным призёром стала команда «Родина», а замкнула тройку лидера «Евро-Керамика».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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