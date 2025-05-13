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Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов

Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов. Транспорт организовали для доставки пациентов из филиалов в головное учреждение по направлению врача, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению региона.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

График движения автобуса:

Понедельник:

  • 8:30 – улица Медицинская, 2. Новоржев;
  • 9:00 – улица Ленина, 41 (вход со стороны дороги). Пушкинские Горы;
  • 10:00 – улица Карла Маркса, 10. Остров;
  • ожидание в Острове;
  • 14:00 – Остров;
  • 15:00 – Пушкинские Горы;
  • 15:30 – Новоржев.

Вторник, четверг:

  • 7:15 – улица Никандровой, 37. Красногородск;
  • 7:50 – улица Гагарина, 67 (приёмное отделение). Опочка;
  • 9:30 – Остров;
  • ожидание в Острове;
  • 13:30 – Остров;
  • 15:00 – Опочка;
  • 15:30 – Красногородск.

Среда, пятница:

  • 6:45 – Пыталово;
  • 8:00 – Остров;
  • ожидание в Острове;
  • 12:00 – Остров;
  • 13:00 – Пыталово.

Информацию о записи на автобус можно уточнить в регистратуре необходимого филиала.

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