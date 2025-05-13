Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов

16:47, 13 мая 2025, ПАИ

Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов. Транспорт организовали для доставки пациентов из филиалов в головное учреждение по направлению врача, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению региона.

График движения автобуса:

Понедельник:

8:30 – улица Медицинская, 2. Новоржев;

9:00 – улица Ленина, 41 (вход со стороны дороги). Пушкинские Горы;

10:00 – улица Карла Маркса, 10. Остров;

ожидание в Острове;

14:00 – Остров;

15:00 – Пушкинские Горы;

15:30 – Новоржев.

Вторник, четверг:

7:15 – улица Никандровой, 37. Красногородск;

7:50 – улица Гагарина, 67 (приёмное отделение). Опочка;

9:30 – Остров;

ожидание в Острове;

13:30 – Остров;

15:00 – Опочка;

15:30 – Красногородск.

Среда, пятница:

6:45 – Пыталово;

8:00 – Остров;

ожидание в Острове;

12:00 – Остров;

13:00 – Пыталово.

Информацию о записи на автобус можно уточнить в регистратуре необходимого филиала.