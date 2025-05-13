Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов
Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов. Транспорт организовали для доставки пациентов из филиалов в головное учреждение по направлению врача, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению региона.
График движения автобуса:
Понедельник:
- 8:30 – улица Медицинская, 2. Новоржев;
- 9:00 – улица Ленина, 41 (вход со стороны дороги). Пушкинские Горы;
- 10:00 – улица Карла Маркса, 10. Остров;
- ожидание в Острове;
- 14:00 – Остров;
- 15:00 – Пушкинские Горы;
- 15:30 – Новоржев.
Вторник, четверг:
- 7:15 – улица Никандровой, 37. Красногородск;
- 7:50 – улица Гагарина, 67 (приёмное отделение). Опочка;
- 9:30 – Остров;
- ожидание в Острове;
- 13:30 – Остров;
- 15:00 – Опочка;
- 15:30 – Красногородск.
Среда, пятница:
- 6:45 – Пыталово;
- 8:00 – Остров;
- ожидание в Острове;
- 12:00 – Остров;
- 13:00 – Пыталово.
Информацию о записи на автобус можно уточнить в регистратуре необходимого филиала.
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