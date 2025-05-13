Псковские футболистки одержали крупную победу над сборной Ленинградской области

17:34, 13 мая 2025, ПАИ

Футболистки клуба «Псков» одержали победу над сборной Ленинградской области 6:0 во втором матче первенства Северо-Западного федерального округа среди девушек до 15 лет, которое проходит в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В первой игре соревнований псковички сыграли вничью с командой Коми – 1:1. На данный момент псковский коллектив идёт на первом месте в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка.

Заключительная игра группового этапа для «Пскова» пройдёт завтра, 14 мая, против спортшколы № 7 из Петрозаводска. Начало в 9:00.

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