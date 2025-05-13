Жительница Петербурга погибла при пожаре на острове в Псковском озере
Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре на острове имени Белова в Псковском озере, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
73-летняя женщина жила в церковном доме при местном храме, где сегодня произошёл пожар.
На месте работают пожарные, сотрудники Следственного комитета. Причины возгорания и обстоятельства гибели петербурженки выясняются.
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