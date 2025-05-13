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Происшествия

Жительница Петербурга погибла при пожаре на острове в Псковском озере

Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре на острове имени Белова в Псковском озере, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

73-летняя женщина жила в церковном доме при местном храме, где сегодня произошёл пожар.

Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают пожарные, сотрудники Следственного комитета. Причины возгорания и обстоятельства гибели петербурженки выясняются.

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