Жительница Петербурга погибла при пожаре на острове в Псковском озере

17:23, 13 мая 2025, ПАИ

Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре на острове имени Белова в Псковском озере, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

73-летняя женщина жила в церковном доме при местном храме, где сегодня произошёл пожар.

На месте работают пожарные, сотрудники Следственного комитета. Причины возгорания и обстоятельства гибели петербурженки выясняются.