Псковская легкоатлетка в составе национальной команды России отправилась на тренировочные сборы в Кисловодск

18:14, 13 мая 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева, специализирующаяся в беге на средние дистанции с препятствиями, в составе национальной команды России участвует в тренировочных сборах, которые проходят в Кисловодске с 6 по 26 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Родион Крылов.

«Удалось попасть на всероссийский сбор, где тренируется основная сборная страны. Сейчас идёт предсоревновательный период. Нагрузка чуть меньше. Здорово, что она находится в горах на высоте 1 300 метров. Все нагрузки сейчас переваривает, плюс есть восстановительные процедуры. Это главное в тренировочном процессе – то, что мы и хотели. Задачи у нас высокие: и на чемпионат России съездить, и у себя на первенстве России хорошо выступить в июле. До этого будут Кубок Белоруссии, студенческие игры, окружные старты. Соревнований будет хватать, чтобы она набрала хорошую физическую форму», – отметил Родион Крылов.

Напомним, что Елизавета Николаева в нынешнем году впервые примет участие в чемпионате России по лёгкой атлетике. До этого она всего раз участвовала во взрослых состязаниях. «Два года назад она участвовала в командном чемпионате России. Тогда поняли, что с такими соперницами бегать тяжело. Ей предлагали сразу после этих сборов отправиться на предстоящий командный чемпионат, но это в наши планы не входит», – пояснил Крылов.

Кстати, Николаева впервые отправилась на подготовительные сборы в мае. «Каждый год экспериментируем, чтобы понять, что лучше для тренировочного процесса. Надеемся, что всё будет хорошо», – резюмировал псковский специалист.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».