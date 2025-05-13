Псковичам напомнили о правилах газовой безопасности

18:08, 13 мая 2025, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» напоминает гражданам о правилах газовой безопасности в весенний период.

С наступлением весны и резкими перепадами температуры воздуха «Газпром газораспределение Псков» призывает жителей региона быть особенно внимательными при использовании газового оборудования. В этот период важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход: газовых колонок, котлов, газифицированных печей.

При сильном ветре, тумане, во время дождя в дымоходах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга. Это в свою очередь может стать причиной скопления угарного газа в помещении и привести к отравлению.

Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо:

– регулярно следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещено заклеивать вентиляционные отверстия или закрывать их предметами обихода;

– перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение;

– перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

– нельзя оставлять работающие газовые приборы без внимания. Важно следить, чтобы пламя конфорки не погасло;

– в обязательном порядке необходимо регулярно проверять исправность газового оборудования.

При малейшей неисправности газовое оборудование становится источником проблем и опасности. Поэтому техническое обслуживание газоиспользующих приборов в многоквартирных и частных домах необходимо проводить не реже одного раза в год. Работы по ТО ВДГО / ВКГО должна осуществлять только специализированная организация.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовым оборудованием, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещение, выйти на улицу и вызвать аварийную службу газовой сети (телефон 104, 112). При утечке газа нельзя зажигать огонь, курить, включать электроосвещение и электроприборы, а также пользоваться электрозвонками.