Константин Тимофеев назначен на должность прокурора Великолукского района

09:17, 14 мая 2025, ПАИ

В органах прокуратуры Псковской области произошли кадровые изменения, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве. Приказом генерального прокурора РФ от 13 мая советник юстиции Константин Тимофеев назначен на должность прокурора Великолукского района сроком на 5 лет.

Ранее Константин Тимофеев проходил службу в должности прокурора Плюсского района.