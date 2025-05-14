Константин Тимофеев назначен на должность прокурора Великолукского района
В органах прокуратуры Псковской области произошли кадровые изменения, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве. Приказом генерального прокурора РФ от 13 мая советник юстиции Константин Тимофеев назначен на должность прокурора Великолукского района сроком на 5 лет.
Ранее Константин Тимофеев проходил службу в должности прокурора Плюсского района.
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