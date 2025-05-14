В Изборске ​откроется выставка «Пётр Оссовский. Русский реализм»

10:18, 14 мая 2025, ПАИ

18 мая в 16:00 в выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» на Печорской, 37 откроется выставка «Пётр Оссовский. Русский реализм». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Выставочный проект приурочен к 100-летию со дня рождения классика отечественного искусства XX века, одного из родоначальников «сурового стиля» - Петра Оссовского (1925-2015) - народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, академика Российской академии художеств, почетного гражданина Пскова.

Своей духовной родиной Пётр Оссовский считал Псковскую землю.

На юбилейной выставке будут представлены картины и рисунки из семейного собрания, фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Музея актуального реализма и музея-заповедника «Изборск». Всего насчитывается более 100 произведений художника разных лет, начиная с 1940-х годов и заканчивая последними полотнами мастера 2015 года.

Посетители увидят уникальные документы из личного архива художника: его записные книжки и личные документы. Также на протяжении всего времени работы выставки будет демонстрироваться 10-минутный фильм о мастере, созданный из архивных видеозаписей специально для этого проекта.