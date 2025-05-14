Маршрут «Пушкинского шествия» по Пскову предложат определить пользователям соцсетей

11:35, 14 мая 2025, ПАИ

В Дни пушкинской поэзии и русской культуры, 6 июня в 17:00, по Пскову пройдёт традиционное «Пушкинское шествие». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Сейчас организаторы решают вопрос, как проложить маршрут шествия, чтобы все участники поместились и всем было удобно. Рассматриваются два варианта - провести шествие в Финском парке или по набережной реки Великой от Покровской башни к инсталляции «Россия начинается здесь».

Эту «задачу» предполагается решить с помощью голосования в группе «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.