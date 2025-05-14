Премьера спектакля на воде «Всё утопить» по мотивам сюжетов Пушкина пройдёт в дендропарке Пскова
8 июня в дендропарке Пскова в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры пройдет большая премьера спектакля на воде «Всё утопить» по мотивам сюжетов Пушкина, написанных о Фаусте. Премьеру представит театральная компания «Трикстер». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 мая рассказала художественный руководитель Дней пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова.
Кроме того, 7 июня на поляне в Михайловском состоится традиционное шествие творческих коллективов из районов Псковской области, тематика шествия будет сюрпризом для гостей праздника.
Также в рамках проекта «Школьная классика» «Движение первых» подготовит спектакль «Каникулы Петрова и Васечкина», участие в постановке примут больше 80 человек. Её покажут на главной сцене поляны.
В деревне Бугрово будет действовать литературная сцена, где желающие смогут послушать стихи.
Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Премьера спектакля на воде «Всё утопить» по мотивам сюжетов Пушкина пройдёт в дендропарке Пскова
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