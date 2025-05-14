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Общество

Оснований для лишения водительских прав может стать больше

Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по аннулированию водительских прав, сообщает «Парламентская газета».

Водительское удостоверение будет аннулироваться при выявлении медицинских противопоказаний во время медосмотра или диспансеризации. В таком случае водителя направят на внеочередное медицинское обследование и, если диагноз подтвердится, права будут аннулированы.

Для водителей, которые продолжат управлять автомобилем после аннулирования прав, предусмотрена административная ответственность по статье об управлении без прав со штрафом от 5 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, власти хотят перевести медсправку в электронный вид, а водительские медкомиссии подключить к министерской базе для передачи информации обо всех проверках автомобилистов. Полиция через указанную систему сможет проверять годность россиян к управлению транспортом. Водителям не придется предъявлять медсправку при получении удостоверений.

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