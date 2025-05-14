До пяти лет тюрьмы грозит двум молодым людям за кражи из машин в Пскове

13:30, 14 мая 2025, ПАИ

До пяти лет тюрьмы грозит двум жителям Палкинского района за кражи из автомобилей в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 12 мая у дома в микрорайоне Кресты неизвестные вскрыли дверь автомобиля ВАЗ-2104 и украли оттуда магнитолу и акустический динамик. В ту же ночь на улице Стахановской вскрыли дверной замок автомобиля «Ауди», оттуда украли автомагнитолу и музыкальные колонки.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову установили подозреваемых в этих кражах. Ими оказались 16-летний и 19-летний жители Палкинского района. Во время обысков у них изъяли украденное.

В отношении этих молодых людей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Устанавливается возможная причастность молодых людей к совершению и других преступлений, уточнили в пресс-службе.