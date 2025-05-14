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Спорт

Великолукский боксёр Шехов тренируется трижды в день, чтобы держать себя в форме

Профессиональный боксёр из Великих Лук Мухаммад Шехов для поддержания спортивной формы тренируется трижды в день. Об этом он рассказал в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

По словам Мухаммада Шехова, его день начинается с лёгкого утреннего кардио, включающего пробежку, растяжку и дыхательные упражнения. Второе занятие посвящено спаррингам или круговым тренировкам для отработки техники и выносливости. Третья часть дня включает плавание, бег, дополнительное кардио или растяжку.

Кроме того, Шехов рассказал, что каждую субботу пробегает кросс на 10–12 километров, а вечером посещает баню. Воскресенье боксёр посвящает полноценному отдыху и восстановлению.

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