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Происшествия

Убивший приятеля 9 мая пскович отправился под стражу на два месяца

Убивший приятеля пскович отправился под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

9 мая между собутыльниками произошла ссора, во время которой один из мужчин взял нож и несколько раз ударил приятеля в грудь и живот. Следователь сообщил, что потерпевший скончался в больнице, в связи с чем будет решаться вопрос о переквалификации действий псковича на более тяжкое преступление. Изначально они квалифицировались по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Исследовав материалы дела, суд, с учётом личности обвиняемого, удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

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