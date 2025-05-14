В Пскове безработному отцу грозит срок за неуплату алиментов

16:29, 14 мая 2025, ПАИ

Пскович провёл в изоляторе временного содержания шесть суток из-за административного ареста за неуплату алиментов в пользу двух сыновей. Теперь ему может грозить уголовная ответственность, если он не устроится на работу для выплаты алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Суд обязал 37-летнего псковича выплачивать треть своей заработной платы на содержание детей. Однако мужчина не работал и не собирался трудоустраиваться, в результате чего накопил задолженность более 885 тысяч рублей.

В отношении неплательщика составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд приговорил мужчину к 40 часам обязательных работ, но он не отработал назначенное наказание. За уклонение от исполнения административного наказания должника привлекли к ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, ему назначили административный арест на шесть суток.

Теперь у неплательщика есть возможность выбрать: устроиться на работу и начать выплачивать деньги на содержание детей или продолжить бездействовать и понести уголовную ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), уточнили в пресс-службе.