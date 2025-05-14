В Пыталово разыскивают пропавшего без вести рыбака

16:27, 14 мая 2025, ПАИ

В Пыталово разыскивают 65-летнего Александра Данилейко, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 1 апреля около 15:00 он ушел из дома и поехал на велосипеде на речку Утрою у деревни Ивановка ловить рыбу. После этого мужчина домой не возвращался.

Пропавший был одет в камуфлированную куртку, черные штаны, серые резиновые сапоги и камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Данилейко, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02 или 102, 112 либо обратиться по адресу: Пыталово, улица Белорусская, 16а.