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Общество

В Пыталово разыскивают пропавшего без вести рыбака

В Пыталово разыскивают 65-летнего Александра Данилейко, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 1 апреля около 15:00 он ушел из дома и поехал на велосипеде на речку Утрою у деревни Ивановка ловить рыбу. После этого мужчина домой не возвращался.

Пропавший был одет в камуфлированную куртку, черные штаны, серые резиновые сапоги и камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Данилейко, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02 или 102, 112 либо обратиться по адресу: Пыталово, улица Белорусская, 16а.

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