О фестивале «Молодо-Незелено» в Псковском районе рассказала эксперт

22:59, 14 мая 2025, ПАИ

О фестивале «Молодо-Незелено» в Серёдке (Псковский район) рассказала руководитель АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

«Мы проводим такой фестиваль второй раз. Первый мы проводили в 2023 году, и он у нас был чисто молодежный, а уже в 2024 году у нас был формат семейный. Фестивали у нас творческие. Если в 2023 году он был для молодежи с креативными мероприятиями, мастер-классами, где ребята пробовали себя в разных ипостасях для развития творческих сообществ в Серёдке, то в 2024 мы решили, что мы будем аналогичные мероприятия тоже творческие проводить для семей», – отметила Анна Войченко.

Она заметила, что у организаторов стояла цель дать возможность представителям семей выучиться на какой-то дополнительный вид деятельности, чтобы получать дополнительный доход. «Например, рисовать картины, какие-то делать этюды небольшие, которые можно будет потом представить для продажи в интернете или где-то на выставках», – объяснила Анна Войченко.

Отметим, что фестиваль проходил в рамках проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Анна Войченко также рассказала про то, что сложно ли получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

«На самом деле, у нашей организации 17 лет опыта проектной деятельности, по грантам около 15 лет разных фондов. Мы считаем, что проект возможен для любой организации, любого сообщества, кто этого действительно хочет. У нас периодически консультируются коллеги, партнеры, которые хотят сделать мероприятие с поддержкой Президентского фонда культурных инициатив. Мы объясняем, что в первую очередь это, конечно, социальные цели, а не коммерческие. <...> Конечно же, это реально. Именно филиал ФКИ дает возможность писать проекты даже только что начинающим командам», – подчеркнула руководитель садоводческого движения.