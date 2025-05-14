Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О цели проведения Максимовского хореографического фестиваля в Пскове рассказала эксперт

О цели проведения Максимовского хореографического фестиваля в Пскове рассказала председатель правления АНО «Центр талантов» Инна Зуб в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

В проекте звучит конкретное имя – Владимир Константинович Максимов. Это заслуженный работник культуры РСФСР, известный на Псковщине хореограф и педагог, создатель ансамбля «Русские узоры», отметила гостья эфира. «Стремление рассказать о его биографии, а также желание ансамбля, чтобы хореография на Псковщине была на более высоком уровне, подтолкнули нас к написанию этого проекта как объединения хореографии в единое целое. И огромное спасибо Президентскому фонду культурных инициатив, который оценил нашу идею», – подчеркнула Инна Зуб.

Она отметила также сотрудничество с псковским проектным офисом ПФКИ. «Сотрудничество с нашим псковским отделением настолько мобильно, настолько эффективно, что, наверное, именно поэтому, подав заявку, мы получили поддержку», – уточнила Инна Зуб.

Кроме того, она рассказала, что поддержка фонда заключалась в первую очередь в финансовой составляющей, а также в информационном сопровождении проекта.

В 2025-м также планируется проведение фестиваля.

Напомним, что более 400 танцоров приняли участие в Максимовском хореографическом фестивале в ноябре 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

О главном сюрпризе Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассказали организаторы
14 мая 2025

Вход на мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры будет бесплатным – организаторы
14 мая 2025

Как принять участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, рассказали организаторы
14 мая 2025

Премьера спектакля на воде «Всё утопить» по мотивам сюжетов Пушкина пройдёт в дендропарке Пскова
14 мая 2025

«Суета будет просто безумная»: больше 20 уличных театров приедут на Пушкинский праздник в Михайловское
14 мая 2025

Предстоящие Дни пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
14 мая 2025

Военную драму «Рослый» о забытом герое представили в Петербурге
14 мая 2025

Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области присоединится к «Ночи музеев»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...