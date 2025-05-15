Как защитить себя и семью от зоонозных инфекций, рассказали псковичам

08:56, 15 мая 2025, ПАИ

Как обезопасить себя и семью от зоонозных инфекций, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Животные, в том числе домашние питомцы, могут быть источником различных инфекционных заболеваний, которые передаются человеку, отметили в ведомстве. Самыми распространенными болезнями, передающимися через домашних животных, является бешенство, доброкачественный лимфоретикулез (болезнь кошачьих царапин), сальмонеллез, стригущий лишай, токсокароз и некоторые другие. В группу риска попадают прежде всего дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

От некоторых заболеваний, например от бешенства, существует вакцина – питомцев необходимо прививать. Также, чтобы обезопасить себя и членов семьи от заражения, нужно соблюдать нормы гигиены.

В первую очередь после контакта с животными, их едой или принадлежностями следует мыть руки, а также следить за чистотой мест обитания животных, их игрушек, посуды и других принадлежностей.

Кроме того, не рекомендуется использовать кухонную раковину для мытья мисок и игрушек животных. Для этого больше подойдет раковина в ванной комнате, добавили в региональном Роспотребнадзоре.

После прогулки питомцам нужно обязательно мыть лапы. Также, чтобы предотвратить накопление грязи и бактерий, которые могут быть источником инфекций, следует ухаживать за шерстью и когтями питомца.

Не рекомендуется пускать животных на стол, в кухню, особенно в места, где идет приготовление пищи, в кровать, на диван. «Не допускайте контакта питомцев с посудой, из которой едите. Не целуйте животных. Не позволяйте им себя облизывать», - посоветовали в ведомстве.

Также необходимо регулярно проводить тщательную уборку квартиры или дома с дезинфицирующими средствами. Особое внимание стоит уделить коврам, в которых скапливается шерсть.

«Регулярно проводите медицинское обследование питомцев, периодически давайте им глистогонные средства, обрабатывайте их от клещей, блох и следите за состоянием: любое изменение в поведении, например проявление агрессии, попытки укусить хозяев, нарушение аппетита, может быть признаком заражения», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.